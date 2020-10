La reinvención de Mariela Montero por la pandemia: Ahora es agente de ventas En una reciente entrevista, Mariela Montero confesó que ahora trabaja para una empresa de transporte internacional.

Al igual que mucho en esta pandemia, la modelo che Mariela Montero debió reinventarse en lo laboral y decidió hacerlo en una actividad bastante alejada del medio artístico.

En conversación con Las Últimas Noticias, la también actriz reveló ahora es agente de ventas, oficio que desarrolló antes de hacerse conocida en la versión trasandina del reality El gran hermano (2007).

De esta manera, Mariela, quien ganó fama en nuestro país gracias a su paso por ‘Pelotón VIP’ (2009) de TVN indicó que trabaja para una empresa de transporte internacional.

«Lo que hago es acercar a los empresarios, a los importadores, a los exportadores con los servicios de la empresa, como transporte, contactos con la Aduana, etcétera», explicó la chiquilla.

Siguiendo por esta línea, Mariela agregó que: «Con el Covid muchos nos hemos visto obligados a cambiar… Este nuevo trabajo ha sido como aprender un nuevo idioma y me siento muy afortunada».

«Me ayudará a mantenerme económicamente, es que no podía quedarme esperando que los teatros abrieran”, confesó la trasandina de 40 años.

De igual forma, aseguró: “Vender se me da muy bien, se me hace fácil cuando es algo que yo compraría. Además, me gusta charlar con la gente y soy buena para hablar”.

Pese a esto, Mariela sigue teniendo su programa online, Charlando con Montero, donde tiene de invitados a distintas personas del espectáculo.