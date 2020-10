Marlen Olivari tras cirugía a la rodilla: «Quiero estar súper para la campaña de la alcaldía» Tras operarse por una lesión que sufrió en medio de una actividad solidaria, Marlen Olivari aseguró que está mucho mejor.

Hace algunos días te contamos que Marlen Olivari debió someterse a una cirugía en la rodilla, luego de que en medio de una actividad solidaria en los cerros de Viña del Mar se accidentara. Es tras esto que la chiquilla aseguró que ahora ya se siente mucho mejor.

En conversación con ‘Las Últimas Noticias’, la ex ‘Morandé con Compañía’ comentó que el accidente ocurrió al caerse de una camioneta. «Me había subido ahí porque teníamos que separar las donaciones. Entonces me subí a repartirlas desde ahí… no pensé que podría ser problema, pero al bajarme de la camioneta, me caí, se me dobló la rodilla y se giró. La verdad es que caí súper mal. Quedé en el suelo muchos minutos».

Tras esto, Marlen terminó con una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, además de una rotura de meniscos, pero tuvo que esperar un tiempo para operarse. «Los últimos días no podía caminar. Sinceramente no podía hacerlo, quería salir a caminar con mi hijo, pero me tenía que devolver porque no me la podía».

«Seguramente pronto me van a ver con bastones porque no voy a estar escondida. Tengo que hacer igual actividades, aunque no mientras esté en reposo. Quiero estar súper para la campaña de la alcaldía» agregó Olivari.