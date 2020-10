Ganadora de ‘Pasapalabra’ vive complejo momento económico: «No he pagado la luz» La ganadora de 'Pasapalabra' que en su momento se llevó 12 millones de pesos, asegura que su situación actual la tiene muy afectada.

Tras llevarse 12 millones de pesos al ganar en ‘Pasapalabra’, Gloria Salinas actualmente está viviendo, al igual que muchos chilenos, un difícil momento económico, además de verse abrumada por las deudas.

En conversación con Página 7, Salinas comentó que el dinero que ganó en el programa de Chilevisión lo utilizó para pagar deudas y dar pie para un auto que quedó a nombre de su padrastro, pero en julio comenzaron los llamados y mails de cobranza tras no poder pagar las cuotas del vehículo.

«Yo gané y ahora no he pagado la luz, el agua. Te estoy diciendo que yo en un momento tuve y di el pie del auto, pude pagar deudas que tenía de antes, pero llega un momento que la realidad te pisa igual» señaló la ganadora de ‘Pasapalabra’.

Junto con esto, agregó sobre su deuda: «Yo ya me atrasé en varias letras. Cuando me atrasé en la segunda letra ya no me dejaron pagar la que llevaba atrasada. Tenía que pagar todo».

Finalmente Gloria comentó que a pesar de que ha tratado de repactar la deuda, no recibe respuestas: «No me dejan pagarles. Me dicen que espere un correo y ya han pasado dos meses más. Ellos me piden como base para repactar el 50% de la deuda… o sea estamos en pandemia, no puedo salir a trabajar».