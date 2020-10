Con fotito junto a su mellizo Gala Caldirola celebró sus 28 añitos A través de su cuenta de Instagram, Gala Caldirola compartió una bella fotito junto a su hermano mellizo por su cumpleaños.

Este jueves 15 de octubre, Gala Caldirola cumplió 28 añitos. Y para celebrarlo la chiquilla compartió en su cuenta de Instagram una bella postal del recuerdo junto a su hermano mellizo, del día de su matrimonio con el futbolista Mauricio Isla.

Durante la noche del miércoles la ex chica reality escribió: «En España ya es día 15 de octubre y nuestro 28 cumpleaños. Tengo la suerte de haber nacido de tu mano, Merlin Caldirola, mi hermano mellizo».

«Te quiero con toda mi alma y me tendrás siempre a tu lado, no solo por que somos hermanos, sino porque eres una persona maravillosa, alegre, sensible y con valores. ¡Te adoro y te echo de menos!» agregó Gala en la publicación.

Obviamente que de inmediato los seguidores de la chiquilla le dejaron más de 70 mil me gusta y una serie de comentarios felicitándola en este especial día. «El Amor de Hermanos es el más Lindo ❤️😍 Felicidades»; «Felicitaciones guapos ❤️❤️❤️❤️»; «Feliz cumple para ambos Galita 💖»; «Felicidades a ambos💖»; «Feliz Cumpleaños Hermanos Caldirola💕,que tengan un lindo día»; «Feliz cumpleaños a los 2 y pásenlo muy bien» son algunos de los mensajes que recibió.