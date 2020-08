Eduardo Fuentes se quebró en pantalla al pedir justicia para Ámbar En 'Mentiras Verdaderas', Eduardo Fuentes compartió un sentido mensaje por la muerte de Ámbar y por el fallo del sistema.

En el más reciente capítulo de ‘Mentiras Verdaderas’, el periodista Eduardo Fuentes se emocionó hasta las lágrimas en vivo, mientras hablaba sobre el terrible crimen de la adolescente de 16 años Ámbar Cornejo.

Visiblemente emocionado, el conductor del programa entregó un potente mensaje no solo sobre la joven, sino que con otros casos de menores asesinados. «Yo decía en mi Instagram que Ámbar no murió en estos días, me da la sensación que murió hace algún tiempo cuando la justicia dejó que este sujeto salga a la calle» comenzó señalando.

«¿Cuántas veces nos vamos a lamentar la muerte de Ámbar? Ahora estamos todos conmovidos, pero ¿cuántas Ámbar vamos a seguir almacenando en nuestras conciencias?» agregó Eduardo Fuentes.

Así el conductor comenzó a recordar el caso de una pequeña también llamada Ámbar, de un año y siete meses,y a Sophie, de la misma edad.

Fuentes se emocionó al hablar del caso de Cristián Ortiz, un niño de 11 años que falleció ahogado mientras debía ser cuidado en el Sename, e incluso el caso de Antonia Barra.

«Creo que nuestro rol como medio de comunicación también es, aunque nos duela y nos haga llorar, traer estos nombres para que no se vayan olvidando, porque nos vamos olvidando», expresó.

«Hasta cuándo vamos a estar nosotros teniendo que recordar y recordar, mientras todos los planes quedan en nada. ‘Los niños primeros’ y el ‘nunca más’ solo son palabras que se las lleva el viento», espetó Fuentes.

«Necesitamos una acción concreta. Exijo como ciudadano que esto pare ahora (…) Pidámosle al Parlamento, al Presidente, las leyes adecuadas», cerró.