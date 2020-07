Viviana Nunes sobre la TV: «Hay mucha discriminación por la gente mayor» En una reciente entrevista, Viviana Nunes se refirió a su futuro en la televisión y sobre cómo es esta con las figuras mayores.

Recientemente Viviana Nunes estuvo invitada al programa online ‘Velvet al Desayuno’, donde conversó sobre diversos temas como su futuro en televisión y la pandemia con Angélica Castro.

Frente a la crisis sanitaria, aseguró que: «Con toda la pena que significa esta pandemia y todas las muertes, yo he tratado de pasarlo emocionalmente de la mejor manera, no intoxicándome tanto con el tema, no obsesionándome… trato de equilibrar con los juegos de mesa, compartir con mis hijos, con los puzzles, me he dado cuenta que tengo paciencia…».

La animadora además se refirió a la TV actual y expresó que no se visualiza y que no tiene nada que aportar. «Siempre pensé en trabajar hasta los 50 años (en televisión). Es un medio maravilloso, pude hacer un montón de cosas, pero no es un medio para envejecer, siento que es demasiado cruel; hay mucha discriminación por la gente mayor, yo lo he sentido en Chile, no hay respeto a la trayectoria, no hay una valorización», señaló.

Sobre si volvería a la televisión, Viviana Nunes fue sincera al señalar que: «Siento que no tengo nada que aportar a la televisión de hoy y la televisión de hoy no tiene nada que aportarme a mí. No me quita el sueño».

Respecto a la animación del Festival de Viña, la comunicadora confesó que quedó como un ‘pendiente profesional’. «Nunca me tocó estar en el canal que lo transmitía, y nunca me moví… me llamaron una vez pero no fue el mejor momento, yo estaba embarazada de Sebastián. Cada noche animaba una mujer distinta con Antonio Vodanovic, sentí un poco de subestimación a la mujer, ¿por qué la figura central tiene que ser el hombre?…fue una tontera mía, ese estigma me pesó siempre, pero no lo hice porque privilegié mi embarazo», concluyó.