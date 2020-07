Roxana Muñoz se llena de críticas por realizar ayuno de 21 días A través de redes sociales Roxana Muñoz anunció que estará por 21 días solamente tomando agua sin siquiera utilizar productos químicos.

Durante estos días la ex chica reality Roxana Muñoz se encuentra en el centro de las críticas de redes sociales, luego de que anunciara a sus seguidores de Instagram que comenzaría un ayuno por 21 días, donde solo tomaría agua.

«Por ahora no les voy a contar por qué lo voy a hacer, porque tengo muchos motivos. En resumen es que siempre quiero estar mejorando, ser mejor en todo sentido, mejor mujer, mejor mamá, mejor persona, mejor amiga, mejor hija. Quiero siempre cambiar pero para bien», comentó la chiquilla en esa oportunidad.

También te puede interesar: Roxana Muñoz habló del difícil momento económico que vive por la pandemia

Resulta que Roxana no se quedó solo en palabras, sino que sorprendió al revelar que bajó 3,5 kilos en solo 4 días de ayuno. Pero ahí no se queda la cosa, pues aseguró que otra de las reglas de este cuestionado plan tiene que ver con su higiene, ya que no debe usar útiles de aseo ni nada que contenga químicos. Es decir, se ducha sólo con agua y no puede usar shampoo o pasta de dientes, por ejemplo.

«Sin jabón, sin shampoo, sin pasta dental, sin desodorante, sin maquillaje, nada puedo usar. Solo agua. Luego les voy contando más», escribió la modelo en otra publicación, donde cuenta detalles de su ayuno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗥𝗢𝗫𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗨𝗡̃𝗢𝗭 ®️ (@roxanamunozchile) el 18 de Jul de 2020 a las 3:42 PDT

Roxana este lunes cumplió ocho días sin comer absolutamente nada, asegurando que está siendo asesorada en todo momento y además de mostrar cómo va resultando este ayuno por medio de sus redes sociales, donde ha recibido una gran cantidad de críticas por este riesgoso plan.

cómo no odiar a las influencers si Roxana Muñoz (100mil seguidores) habla de como lleva 6 días sin comer, con completa irresponsabilidad, vendiéndolo como receta para curar el alma, sin consideración de la cantidad de personas con trastornos alimenticios. pic.twitter.com/Ya91yfhDB8 — 𝒑𝒂𝒎𝒆 ϟ (@pamestruz) July 19, 2020

Roxana Muñoz en el día 21 de ayuno sintiéndose regio pic.twitter.com/lIQ8Mwt5v4 — Merelo lo aprueba todo (@donmerelo) July 20, 2020

Acabo de leer que la Roxana Muñoz va a tomar solo agua por 21 días. VEINTIUN DIAS SIN COMER NADA. Tampoco puede usar jabón, ni shampoo, ni desodorante ni pasta de dientes POR 21 DIAS. Por favor que ni se les ocurra imitarla. Por favor. — Paz Tondró (@PazFemininja) July 19, 2020

No quiero hacerme la vístima ni nada, Pero como sobreviviente contra la anorexia purgativa me parece súper irresponsable el contenido que está subiendo Roxana Muñoz. Se nota mucho en la manera de escribir y en lo reiterativa que es con el tema que está pasando por algo mental (+) — 🐯🍒 Pop Lolito 🌈⚡️ (@cherdelapobla) July 20, 2020

Sufrí anorexia, me costó mucho darme cuenta de eso, negaba que mi baja de peso era por no comer, me autoconvenci que todos los alimentos me hacían mal y que no comer me hacía bien. No voy a tratar de tonta a la roxana Muñoz, solo espero que reciba la ayuda que yo recibí. — Javi Nohemi (@JavifU_15) July 20, 2020