Se retractó: Senador Lagos Weber no presentó indicación a proyecto del 10% A raíz de la serie de críticas que recibió Ricardo Lagos Weber por su anuncio sobre una indicación al proyecto del 10%, finalmente no la hizo.

Hace algunos días te contamos que el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, había señalado que presentaría una indicación al proyecto del retiro del 10% de las AFP. Pero finalmente se terminó retractando debido a la falta de «apoyo político».

Durante la revisión del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado este viernes recién pasado, el parlamentario dijo que agregaría una indicación para que personas con altos ingresos y que no han sido afectados económicamente durante la pandemia, paguen un impuesto si retiran su 10%.

Tras esta reunión, la propuesta de Lagos Weber no fue muy bien recibida desde la oposición y menos por parte de la ciudadanía. Incluso dio a conocer que recibió amenazas, las cuales fueron condenadas por el Senado.

Por lo mismo este lunes en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado explicó que no tuvo no tuvo respaldo político. «Primero hay que tener apoyo político y esa propuesta que hice, me quedó claro a partir de conversar con algunos colegas, no se comparte. Tal vez no se comparte en hacerlo ahora, eso es lo que me han indicado, no es tal vez el tema más de fondo», señaló.