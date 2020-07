Gala Caldirola lanzó emprendimiento y recibió una serie de críticas A través de redes sociales, Gala Caldirola lanzó un nuevo producto para perder peso y rápidamente recibió críticas de sus seguidores.

Recientemente Gala Caldirola lanzó a través de redes sociales su nuevo emprendimiento, el primer producto de la línea fitness que creó, pero que rápidamente le trajo una serie de críticas.

«Pensado para ti, ‘Fat Burning Gummies’. Ya está a la venta en @Bygala.cl el primer producto de una línea que tiene como objetivo ayudarte a lograr ese cambio físico que tanto deseas», sostuvo la española, acompañando la publicación con una imagen del producto.

Siguiendo por esa línea, Gala agregó: «Un plus para potenciar tus entrenamientos y fomentar la quema de grasa. Desde hoy nos comprometemos a ayudarte a iniciar un estilo de vida saludable con nuestros suplementos 100% naturales y recetas saludables. Nunca es tarde para hacer un cambio».

Luego de publicar este producto, varios seguidores de la española la criticaron, asegurando que es uno de los típicos productos «milagrosos» que no tienen comprobada su efectividad.

«Estos productos no sirven, no le mientan a la gente»; «Nada de eso sirve 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ para que hacer gastar dinero a las personas , tú mejor nadie sabes que es alimentación actividad física descanso , me extraña de ti»; «Para que le mientes a la gente? No existen pastillas para adelgazar, a menos que cambies la alimentación y otro tipo de hábitos fundamentales» son algunos de los comentarios que recibió Gala.