Don Francisco se confiesa: «No he sabido equilibrar entre el trabajo y la vida privada» Recientemente Don Francisco dio una entrevista donde se refirió a su vida personal, además de como lo ha pasado durante la cuarentena.

Recientemente el animador nacional Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, le dio una entrevista a Angélica Castro en su programa por Instagram ‘Velvet al desayuno’, donde conversó sobre su vida personal, trabajo y como ha llevado estos días de pandemia.

«128 días sin salir de este departamento, al principio parecía muy fácil y al final nos dimos cuenta que era difícil, sin saber la puerta de salida… por el peligro tan alto de contagio de aquí a varios meses no va a poder ser, hablando de casi un año más» señaló.

Siguiendo por esta línea, Don Francisco agregó: «Esto de tener relación directa con la familia, compartir, conversar, es lo que más he echado de menos, y trabajar como normalmente trabajaba, estoy dedicado a escribir un libro…soy la persona más antigua en un canal de TV que sigue trabajando en Chile».

Por otro lado, el animador aprovechó de hacer un análisis sobre la relación que tuvo con su trabajo y su familia. «Yo siempre me he criticado mi incapacidad de haber equilibrado el trabajo y la vida personal, esa fue mi primera crítica a mí mismo. No he sabido equilibrar entre el trabajo y la vida privada, siempre le daba mucha preferencia al trabajo y me parecía que eso no era bueno».