Raquel Argandoña con todo contra diputados en ‘Bienvenidos’: «¿Saben ustedes cuánto cuesta un kilo de pan?» Mientras conversaban con un hombre que tiene solo $1.500 para llegar a fin de mes, Raquel Argandoña encaró duramente a los diputados presentes.

La mañana de este viernes en el matinal de Canal 13 ‘Bienvenidos’ Raquel Argandoña protagonizó un tenso momento junto a los diputados invitados Pablo Vidal y Guillermo Ramírez.

Resulta que en el programa mantuvieron un contacto con Mauricio, un hombre que tuvo Covid-19, está cesante y solo le quedan $1.500 pesos para llegar a fin de mes.

A raíz de este caso y el que están viviendo cientos de chilenos en medio de la crisis sanitaria, Raquel Argandoña se fue con todo contra los diputados: «La gente tiene que exponer sus problemas en la televisión para que ustedes traten de darle una solución. Entonces le piden el número a producción, por interno, para quedar bien con la teleaudiencia».

Luego continuó: «Yo les pregunto a ustedes, se imaginan, Viviana y Mauricio tiene 1.500 pesos hasta fin de mes. ¿Saben ustedes cuánto cuesta un kilo de pan?, ¿Cuánto cuesta un litro de aceite? (…) Yo les pregunto, con todo respeto, por qué no se ponen en el lugar de esta gente que necesita plata para vivir. Se están muriendo de hambre (…) Esta gente se está muriendo de hambre. Si no traemos estos casos a la televisión, no les damos solución», cerró.