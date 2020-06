Jorge Hasbún de Santiago All Stars habla de su tema «Quédate En Casa» "¿Cómo vamos a quedar fuera de esto, que va a salir en los libros de historia?", dice el músico, recordando la inspiración del grupo para la canción.

En conversación con Las Últimas Noticias, Juan Hasbún, director de la orquesta de salsa Santiago All Stars, habló sobre lo que lo inspiró para la nueva canción del colectivo llamada «Quédate en Casa», la cual fue lanzada hace unos días y grabada con todos sus músicos a distancia, vía telemática, en medio de la cuarentena decretada en la capital en medio de la pandemia del coronavirus.

«Yo había escuchado los temas que han salido de la pandemia y no me gustaban», parte contando Hasbún antes de revelar que fue un demo del bongosero Martín Zegarra la génesis de la canción. «Lo escuché y me encantó: pegajoso, muy alegre, con el mensaje preciso. Ahí dije ‘hagamos algo con la pandemia. ¿Cómo vamos a quedar fuera de esto, que va a salir en los libros de historia?», agrega.

La agrupación salsera contaba con el legendario Héctor “Parquímetro” Briceño, fallecido en mayo del año pasado. Juan Hasbún reflexiona sobre el impacto de la pérdida de su compañero: «Se me murió un gran amigo, un amigo fiel, uno de los músicos que me enseñó a ser músico. Me cuidó siempre para que no me metiera en vicios, porque era un gallo conocedor de la noche. Perdí un amigo, un profesor, un puntal. En la orquesta su presencia era importantísima, por su forma de ser, por el humor que tenía. Sólo con su presencia llenaba el escenario».

Santiago All Stars no ha contemplado presentaciones online en este período: «Somos muchos y es muy difícil que todos podamos transmitir desde nuestras casa en la mismas condiciones técnicas. La única posibilidad es que estemos todos juntos. Será a fin de año o el próximo», agrega Hasbún.