Cathy Barriga comparó la «nueva normalidad» con el 27-F En una reciente entrevista Cathy Barriga se refirió a la "nueva normalidad" y además a la gestión del ministro Mañalich durante la pandemia.

No cabe duda que durante la crisis sanitaria por el coronavirus, Cathy Barriga ha estado en el foco de la noticia en varias ocasiones por sus encontrones con figuras del Gobierno, por cómo han llevado la pandemia en nuestro país.

Siguiendo por esta línea, la alcaldesa de Maipú ha criticado públicamente la falta de accionar para las comunas de nuestro país y ha decido en algunas oportunidades adelantarse a las medidas del Gobierno.

«Yo comparo el mensaje de la “nueva normalidad” con el tsunami de 2010, cuando les dijeron a las personas que podían volver a sus hogares y llegó la ola. Esto es lo mismo», sostuvo Cathy Barriga en una reciente entrevista con La Tercera.

Respecto a la gestión del actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, la edil añadió: «Impresionó mucho que el ministro no conocía el nivel de pobreza que había. No puedo creer que las personas que lideran y que toman las decisiones no conozcan la realidad que vivimos. Porque este hacinamiento no viene de ahora».