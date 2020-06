Angie Jibaja anunció el lanzamiento de su autobiografía Luego de ser baleada por su ex pareja, Angie Jibaja está de vuelta en las redes sociales, y ahora lo hizo para anunciar su autobiografía.

Hace algunos meses te contamos que Angie Jibaja recibió varios impactos de bala por parte de su ex pareja, Ricardo Márquez, lo que la mantuvo en un complicado estado de salud. Desde ese momento que la ex chica reality se ha hecho presente en redes sociales de manera esporádica.

Ahora, la modelo peruana le comunicó a sus seguidores y seguidoras de Instagram que su autobiografía, llamada «Angie antes que Jibaja», ya se encuentra disponible en su sitio web.

Según contó, el libro está centrado en su niñez. «Yo quiero que conozcan más de mí para que todo calce», dijo a través de un video que compartió en Instagram.

Hay que recordar que algunos días atrás Angie hizo noticia al mostrar su nuevo cambio de look con una sentida reflexión. «Con ganas de recuperar lo que perdí y después de lo que me pasó, motivada por ustedes que nunca me fallan», dijo en ese entonces.