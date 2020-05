Querida ex ‘MasterChef’ confesó sentirse decepcionada de sus compañeros A raíz de la repetición de la primera temporada de 'MasterChef', Raquel Muñoz contó que ahora ha podido escuchar el programa y conocer a sus compañeros.

En estos días se está emitiendo nuevamente la primera temporada de ‘MasterChef’ el cual debutó hace ya seis años, y donde participó Raquel Muñoz, quien cautivó con su talento para la cocina a pesar de ser una persona no vidente.

Así que recientemente, Canal 13 conversó con ella, para preguntarle sobre cómo ha sido su vida luego del paso por el programa y cómo se siente con la retransmisión del espacio.

Lo primero que señaló, es que sigue fascinada con la cocina, aunque en un contexto mucho más relajado. Además, Raquel contó que luego de vivir en Santiago y Parral, se trasladó hasta Chillán junto a su actual marido.

«Estoy bien, me casé y estoy viviendo en Chillán, compré un terreno con mi marido camino a Portezuelo», aseguró la ex participante de ‘MasterChef’.

Sobre la cuarentena, asegura que lo ha vivido de manera tranquila, alejada de la ciudad y disfrutando del campo. «He estado tranquila, el campo es súper rico. Cuando tengo tiempo salgo a caminar con mi marido (porque él está trabajando media jornada), también canto karaoke y me entretengo porque me relaja cantar», contó Raquel.

Sobre la repetición del programa, Raquel Muñoz contó que ahora puede escuchar los capítulos de ‘MasterChef’, algo que en la primera edición no había hecho. «Antes no había podido porque estábamos grabando, además en ese tiempo vivía en Santiago y no tenía mucho tiempo. Ahora todas las tardes me siento a escuchar el programa con mi esposo», dijo.

Por lo mismo, se ha llevado varias sorpresas sobre los participantes que la acompañaron y aseguró que ha cambiado la percepción sobre algunos de ellos.

«La verdad me he enterado de muchas cosas que cuando estuve grabando nunca supe. Aprendí a conocer a los participantes, de hecho me decepcioné un poquito porque había comentarios que hacían en contra de los compañeros, al parecer había mucha envidia entre ellos», expresó.

Pese a esto, Raquel dijo que el programa «fue una buena experiencia porque al participar con personas que no son ciegas me di cuenta que puedo hacer mucho, no importa que sea ciega, igual puedo participar y llegar muy lejos si me lo propongo. Fue una experiencia bonita».