Mujer cachó conversación de su esposo con la patas negras: perla dejó bluetooth conectado El perla no cachaba mucho de tecnología parece, así que la esposa escuchó toda su conversación, volviéndolo viral en redes sociales.

Un insólito momento vivió una mujer en México, esto debido a que la chiquilla escuchó sin querer una conversación telefónica de su esposo con su patas negras.

La situación fue grabada por la esposa y fue subido a las redes sociales, incluida la popular aplicación TikTok, donde se volvió viral.

En el video se ve al pastelito fuera del vehículo intentando escuchar un audio por su celular. Pero lo que no sabe es que su mujer está en el auto con el celular conectado al bluetooth, por lo que el audio se escucha fuerte por los parlantes.

«Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?», dice la patas negras en el registro. «¿Si nos vamos a ver hoy o no?», agrega.

Cuando logra darse cuenta de lo que estaba pasando, se ve cómo el sujeto de inmediato va hacia el auto con cara de susto. «Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado» dice la música de fondo.