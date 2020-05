Julio César Rodríguez tras dar positivo a Covid-19: «A no aflojar en sus puntos de vista y luchar por sus derechos» A través de su cuenta de Instagram, Julio César Rodríguez confesó cómo ha estado luego de conocer su resultado positivo de Covid-19.

Durante la tarde de este lunes se dio a conocer que Julio César Rodríguez dio positivo a Covid-19 en su segundo examen PCR, tras presentar síntomas de la enfermedad el fin de semana.

En ese momento, Chilevisión emitió un comunicado de prensa, asegurando que todo el equipo que estuvo en contacto con los animadores de ‘Contigo en la mañana’ fueron enviados a sus hogares para cumplir con la cuarentena.

Tras esto, fue el propio Julio César Rodríguez quien se refirió a su condición a través de su cuenta de Instagram, enviando un mensaje a todos sus seguidores, agradeciendo por el cariño que ha recibido en el último tiempo.

«Gracias por tanto cariño. Finalmente, hoy me avisaron que era positivo. Así que estaré aislado en casa un tiempo. A no aflojar en sus puntos de vista y luchar por sus derechos. Desde acá atento a @contigochv y @biobiochile . Gracias y más gracias! Acá con la Blanqui que no me la puedo sacar de encima ni en cuarentena» escribió el animador junto a una selfie.