Chiqui Aguayo se confesó sobre la cuarentena: «Me quedé sin pega, sin nada» En conversación con 'Los Tenores Puertas Adentro', Chiqui Aguayo habló sobre su vida en estos días de cuarentena y cómo lo ha pasado.

Hace prácticamente dos meses, Chiqui Aguayo fue desvinculada de TVN, dejando su rol en el matinal ‘Buenos días a todos’. Así que sumado a la llegada de la pandemia en nuestro país, la comediante se quedó sin ningún tipo de ingreso, ya que tampoco puede realizar sus show de stand up comedy.

En conversación con Aldo Schiappacasse en ‘Los Tenores Puertas Adentro’ de ADN, la humorista comentó que «Sólo alcanzamos a ir a Puerto Montt y Punta Arenas…Me quedé sin pega, sin nada».

Además Chiqui contó cómo es que la rutina con su pequeña retoña Amal, ha cambiado con la llegada del coronavirus. «Estamos guardadas, primero con el estallido social y ahora con esto. Mi hija ha salido re poco. La última vez le cargó el paseo, le molestó la luz», agregó.

La comediante también reflexionó sobre la situación que se vive en el país con la desigualdad. «Esto no va a cambiar de un día para otro. Las buenas personas seguirán siendo iguales y a los idiotas les costará dejar de serlo», comentó.

Finalmente Chiqui señaló que todo este complejo panorama la tiene desanimada y le complica reír o escribir libretos en la pandemia. «Está tan la cagá… Me siento angustiada, no me da risa. Es mucha la incertidumbre…», concluyó.