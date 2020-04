Pequeño de 5 añitos falleció víctima del coronavirus

Un pequeño de tan solo cinco años se convirtió en el paciente más joven que muere el Reino Unido debido al contagio de Coronavirus Covid-19, de acuerdo a lo que informaron este sábado las autoridades sanitarias británicas.

«La familia del paciente de cinco años ha solicitado que no se proporcione información», dijeron desde el servicio de salud pública NHS.

Michael Gove, ministro del Gabinete británico informó de la muerte del pequeño mientras informaba de las cifras sobre el coronavirus en el Reino Unido. «Nuestras condolencias de hoy también están con la familia del niño de cinco años con problemas de salud subyacentes que murió trágicamente» según consignó la BBC.

En dicha conferencia de prensa, se señaló que las últimas cifras indican que 4.313 personas con el virus ahora han muerto en el Reino Unido, un incremento de 708 en comparación con la cifra del viernes.

