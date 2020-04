Madre de 66 años muere luego de cuidar a sus dos hijos contagiados con coronavirus A Linda Tuppen, de Manchester, Inglaterra, no le importaron los riesgos del coronavirus, hasta que se contagió y falleció.

Una madre, a la que no le importó arriesgarse por cuidar a sus hijos, fue encontrada muerta luego de presentar síntomas de estar contagiada por coronavirus, en Manchester, Inglaterra.

Linda Tuppen, fue hallada sin vida por su hijo mayor Rob, de 28 años, el sábado pasado, cinco días después de que comenzó a sentirse mal. La mujer había estado cuidando precisamente a Rob, quien contrajo coronavirus después de regresar de Cracovia a principios de mes.

En tanto, el hijo menor de Linda, James, de 23 años, permanece internado en el hospital tras dar positivo en el test de coronavirus. El joven está luchando por su vida.

La mujer comenzó a quejarse de dolores en el pecho el 23 de marzo y sus síntomas aumentaron a dolor en sus senos, lo que la obligó a permanecer en cama jueves y viernes.

Rob trató de que su madre de contactara con las unidades de emergencia, pero ella se negó a hablar con ellos y dijo que solo quería dormir. Trágicamente, fue a verla a la mañana siguiente y descubrió que ella había fallecido.

«Estaba en pánico, ella estaba acostada allí y grité ‘mamá, mamá’, pero ella no respondió», dijo el hijo mayor al diario británico Daily Mail. «Es devastador, perdimos a nuestro padre en 2008, así que ahora estamos bastante solos», agregó.

«Esto es serio. Esto no es una broma, esto podría pasarle a cualquiera. Todos estaban bien cuando regresé del viaje, pero luego me enfermé. Mi mamá me cuidó y se puso un paño para tapar la boca. Evidentemente no funcionó», recalcó sobre el coronavirus.

El joven además describió sentirse tan agotado por el coronavirus que casi se desmaya al caminar desde su cama hasta la puerta de su habitación. «La tos es muy mala, cuando estás tosiendo sientes que no puedes parar. Te duele el cuerpo e incluso las tareas más fáciles, como ir al baño, es una de las cosas más difíciles que puedes hacer».

«Llegué al punto en que estaba realmente deshidratado y no pude comer durante una semana. Y como no estaba comiendo, cuando me puse de pie sentí que me iba a desmayar», fue el testimonio de Rob.