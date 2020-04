Paty Maldonado vuelve a sorprender con radical cambio de look A través de redes sociales, Paty Maldonado publicó una postal donde estrenó su nuevo look y generó una serie de comentarios.

Recientemente te contamos que en medio de la cuarentena, Paty Maldonado decidió cambiar radicalmente su tradicional cabello morado, por un rubio platinado.

En ese momento la opinóloga sorprendió a todos sus seguidores, pero al parecer se aburrió rápidamente del nuevo tono, ya que decidió apostar por uno mucho más jugado.

«Este es mi nuevo color de pelo, a mí me encanta, pero en un tiempo más volveré a mi lila querido» escribió Maldonado junto a la postal en la que luce su nuevo pelo rosado.

Obviamente que de inmediato sus seguidores partieron a dejarle comentarios, donde aplaudieron su atrevido cambio de look.

«Quedó color algodón de azúcar querida Paty. Se ve muy bien. Un gran abrazo extensivo a Jorge», «Hermosa me encanta…pero más me encanta su forma de ser», «Me gusta todos los colores, el lila es como muy tuyo, pero el que tienes ahora también te queda muy bien», «Estupenda Patita como siempre te admiro», «Me gusta!! No importa tu color de pelo, lo que importa cómo eres por dentro. Me gusta cómo eres» son algunos de los comentarios que recibió Maldonado.