Muere abuelita de 90 años que cedió su respirador artificial a paciente más joven

Bélgica registró una triste y emotiva historia durante los últimos días, pues una abuelita de 90 años murió a causa de coronavirus luego de que rechazara un respirador artificial, el que prefirió que se lo pasaran a alguien más joven.

La mujer se llamaba Suzanne Hoylaerts y falleció en la localidad de Binkom. Ella comenzó a perder el apetito para luego presentar problemas respiratorios, algunos síntomas del covid-19.

Sin embargo, en el momento de ser tratada por coronavirus, la abuelita dijo las siguientes palabras que ya han dado la vuelta al mundo: «No quiero usar la respiración artificial. Déjenla para los pacientes más jóvenes. Ya he tenido una buena vida», dijo según reporta Fox News.

Suzanne Hoylaerts, 90, sick from #COVID2019 refused the breathing assistance. She told the doctors : «I had a good life, keep it for the younger ones».

She died few days ago.

We will not forget her sacrifice.https://t.co/UH2odgAH5t

