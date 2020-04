Martín Cárcamo confesó que le gustaría ver a Pancho Saavedra animando Viña En una entrevista a Pancho Saavedra, el rubio natural aseguró que: "Me encantaría que el próximo animador del Festival seas tú".

Tal como te contamos durante esta mañana, Martín Cárcamo estrenó un nuevo episodio de su programa ‘Almorzando con el Rubio’ a través de su Instagram. Y de invitado a la conversación en vivo tuvo a Pancho Saavedra.

Durante la entrevista, Martín dio la idea de que el rostro de Canal 13 sea el próximo en conducir el Festival de la Canción de Viña del Mar. «Sé que esto no lo decidimos nosotros, pero me encantaría que el próximo animador del Festival seas tú» partió diciendo el anfitrión. A lo que Pancho Saavedra velozmente respondió «Hoy el animador eres tú».

«Eso ya pasó» dijo Cárcamo. «Ahora no sabemos quién va a animar”, a lo que Pancho respondió con halagos al animador reciente del certamen viñamarino.

“Aguantaste un festival súper potente, todo sabemos lo que costó hacer este festival, yo te miraba del jurado y hay que tener huevos para estar ahí y subirse a ese escenario, había que tener temple y mucho coraje. Tú tienes siempre mis respetos”, dijo Saavedra.

Pese a las palabras de Pancho, Martín insistió: “Entre nosotros, es una súper buena experiencia animar Viña, ¿te gustaría animarlo? Yo lo he disfrutado mucho y a mí me encantaría que tú lo hicieras“.

“Cuando animé festivales como la vendimia o el Festival de Las Condes, que es televisado, me gustó mucho, pero yo no te voy a decir ‘sí, me encantaría’. Cuando sea el momento, la raja, pero hoy tú eres el animador y ese es el respeto que uno tiene que tener» cerró Saavedra.