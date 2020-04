El particular comercial de funeraria para los que no respetan la cuarentena Con un claro mensaje a quienes no estan ni ahí con respetar la cuarentena, una funeraria les dedicó un comercial solo a ellos.

En República Dominicana también están en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, y sus habitantes están alarmados por lo ocurrido. Es tanto así, que una funeraria de aquel país, realizó un comercial preventivo con el fin de alertar a quienes no respeten la cuarentena. También te puede interesar: Belenaza y Toto Acuña sacan carcajadas con video burlándose de quienes no respetan la cuarentena Francisco Álvarez Mercedes, dueño de la empresa, aseguró que en tono comedia y en serio, intentan que la población tome conciencia por el virus que ya tiene infectado a más de un millón de personas en el mundo. Revisa este comercial que ofrece «cómodos ataúdes» a quién actúe de manera negligente por el coronavirus.