Se pasó: Abuelita que recibió donación en ‘Mucho Gusto’ quiere compartir el dinero "Es un milagro que debo compartir" dijo la abuelita Norma que quiere comprar mercadería para compartir con sus vecinos más necesitados.

Este martes se vivió un emocionante momento en pleno despacho de ‘Mucho gusto’, donde mostraron el caso de Norma, una abuelita de 90 años que llegó a hacer una larga fila para retirar su pensión y el bono Covid-19.

Pero lamentablemente, no calificaba para el bono y su pensión la iban a entregar más tarde, así que no tenía dinero. Y en ese momento, aparece un hombre en bicicleta, que le paso 100 mil pesos de su propia pensión. Él solo se fue, emocionando a todos el panel ante su gesto.

Tras el despacho, el matinal llevó a Norma hasta su hogar y la producción recibió muchos mensajes de personas que querían ayudar a la abuelita.

Es por eso que La Cuarta se contactó con ella para saber su historia. Norma ‘Yolita’ Gómez, recibe una pensión de 160 mil pesos y tiene una hija de 49 años con una enfermedad cognitiva, de la cual se hace cargo.

La abuelita que trabajó como secretaria en su juventud, señaló al medio: «No sabía qué iba hacer para llegar a fin de mes, pero ahora no doy más de felicidad. Le quiero dar gracias a ese caballero que me regaló su pensión, no sabemos quién es porque no lo pudimos alcanzar, pero no lo olvidaré».

También se refirió a la situación que viven los adultos mayores. «En Chile los adultos mayores tenemos que hacer malabares para pagar la luz, el agua, los remedios, yo misma tengo artritis y todos los meses debo gastar $50.000, por eso sé que hizo un gran sacrificio», expresó.

Pero Norma quiere ayudar a otros con la ayuda que ella recibió. Es más, contó que compraría mercadería que daría a «unos vecinos abuelitos que no tienen familia y lo están pasando mal».

La abuelita explicó: «Yo no pido nada, usaré lo que necesite y lo demás lo daré a quien también esté complicado, esto es un milagro que también debo compartir».

Además Norma comentó que le dio pena el no recibir ese bono, que ella necesitaba. «Me dio pena, porque el Gobierno dijo que era para todos los adultos mayores y no fue así. Como yo, seguramente hay muchos más, que no tienen Cuenta Rut, ni internet y se ilusionan con recibir su platita. Lamentablemente, los políticos no nos ven, hay tantos ancianos que viven solos, que no tienen quien los ayude, es lamentable que ofrezcan el bono y la mayoría no lo reciba», sentenció.

Para finalizar, en la entrevista con el diario nacional, la mujer aseguró que se sigue cuidando del virus, pero extraña salir y asistir a la Iglesia.