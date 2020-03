«No se rían»: Julián Elfenbein sorprende con fotitos de su juventud A través de su cuenta de Instagram, Julián Elfenbein compartió unas fotitos de su juventud que sorprendieron por lo distinto que lucía.

Recientemente el animador Julián Elfenbein había sorprendido a sus seguidores, al compartir una gran cantidad de fotografías antiguas que encontró cuando se cambiaba de casa.

En aquella oportunidad, el conductor de ‘Pasapalabra’ compartió un nostálgico recuerdo de María Soledad Aris, quien fue su polola hace 24 años y falleció cuando solo tenían 20.

Pero esas no fueron las únicas fotografías que rescató Julián, puesto que ahora compartió nuevos registros, mostrando cómo lucía en su juventud, con un look que no se parece nada al de ahora.

«En nueva casita …matando el tiempo….ordenando y aprovechando de armarla y dejar todo lindo, en estos tiempos de encierro, apareció otra caja de recuerdos. Sí, soy yo. No se rían. El sexto de los Jackson’s Five. El hermano perdido. Lo lamento mucho. Pero no se rían, porfa. Sin bullying…yaaa», escribió en Instagram.