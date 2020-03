Lisandra Silva habla de problemas de salud que la afectan en su embarazo A través de su cuenta de Instagram, Lisandra Silva se refirió a las complicaciones que ha tenido en su estado de salud a los siete meses.

En diciembre de 2019 Lisandra Silva dio a conocer de una particular manera que estaba esperando un hijo junto a su pareja, Raúl Peralta. Ahora la modelo ya tiene siete meses de embarazo y aunque siempre demuestra lo feliz que está con su guatita, de todas formas no ha sido fácil.

Así fue como lo comentó la ex chica reality en su cuenta de Instagram, donde tiene acostumbrados a sus seguidores con el ‘diario de una mamá’ y va contando cómo se siente.

«28 semanas junto al intranquilo Noah que crece cada día y pareciera que baila y nada dentro su saco gestacional. Comienzo a sentirlo sobre la costilla derecha y el peso de la barriga ralenta mi paso, en otras palabras comienzo a caminar muchooo más lento y hacia los lados. La incomodidad al dormir es un hecho y los bochornos a medio día me dejan sin aliento», comenzó el relato de Lisandra.

Siguiendo por esa línea, la cubana contó que está sufriendo de pubalgia y gengivitis, padecimientos que le provocan síntomas como dolor en el pubis y encías inflamadas, dolor y sangrado, respectivamente.

«Sufro de pubalgia y gengivitis y aún de vez en cuando me dan cuadros de vómitos.Les comento esto porque muchas veces las fotos no pueden describir la realidad del embarazo, que puede llegar a ser cruda y dolorosa. Tengo algunas manchitas en la cara ¡y he subido 16 kilos! Pero lo más importante es que cada día que pasa lo amo más y más ❤️🤰🏻 #BabyNoah #Momtobe #28weeks», agregó Lisandra.