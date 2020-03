El Chacotero Sentimental Presenta: Siguiendo la luna Este jueves en El Chacotero Sentimental conocimos la historia de Luna, de 3.1.

Resulta que esta chiquilla llegó embarazada a quedarse con un amigo, pues su ex pareja terminó en la cárcel y no tenía donde vivir. Este cabro empezó a entusiasmarse, pero ella no quería nada, así que él empezó a volverse controlador.

Pero lo peor vino cuando ella se empezó a enamorar de un vecino y su «amigo» se enteró.

