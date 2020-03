Compararon a Sonia Isaza con Marité Matus por fotito en Instagram Luego de que Sonia Isaza subiera una postal a Instagram, la encontraron igualita a Marité Matus y la chiquilla no dudo en responder.

Sonia Isaza está más que feliz por estos días, ya que la polola de Arturo Vidal consiguió los tres millones de seguidores en Instagram. Es por lo mismo que quiso celebrar de una manera muy especial su nuevo logro.

Es por eso que la colombiana subió unas fotitos con un especial mensaje de agradecimiento. «GRACIAS!!! 3M x buenas energías. 3m x besos. 3M x motivación. 3M x por tanto cariño. Ya somos 3 MILLONES Y seguimos creciendo… GRACIAS x 3M!!. Y gracias @xue_photos por estas fotos!!».

En las picaronas fotitos que publicó Sonia, se llenó de mensajes con piropos y felicitaciones por parte de sus seguidores. A pesar de esto la chiquilla de todas formas recibió una comparación muy particular.

«Como que con el tiempo has adquirido el mismo look de la marite! Pero bellísima» escribió una de sus seguidoras, haciendo referencia a la ex esposa de Arturo Vidal, la influencer María Teresa Matus.

Y antes de que Sonia alcanzara a responder, otra de las usuarias le respondió «la gente piensa que se quiere parecer a ella y que le quitó el marido, pero más operada está la otra y andan criticando».

En medio de este debate con gente a favor y en contra, fue la mismísima colombiana que decidió salir a cortar con las discusiones y solamente publicó un emoji.