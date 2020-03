«Chile no me merece» Luli llegó a reclamar hasta La Moneda Tras una semana de preocupantes publicaciones, Luli llegó hasta el mismísimo palacio de La Moneda para reclamar por su seguridad.

Luego de protagonizar por cerca de una semana las polémicas faranduleras, Nicole Moreno, también conocida como Luli, nuevamente está en la noticia. En esta ocasión por llegar hasta La Monda para interponer, supuestamente, un reclamo al Gobierno.

De acuerdo a lo informado por el portal Glamorama. La modelo habría llegado hasta dicho lugar a pedir explicaciones a las autoridades sobre el supuesto hackeo que sufrió su cuenta de Instagram.

En el lugar, Luli fue vista por varios periodistas y transeúntes, con quienes se sacó fotos.

Posteriormente, según consignó el portal, la ex Reina de Viña habría puesto un estado de WhatsApp donde escribió “Chile no me merece”, junto a una foto de perfil que tenía palabras relacionadas al bullying escritas.