«Tenemos que actuar rápido» Cathy Barriga habló de su polémica filtración de fallecida por coronavirus A través de redes sociales, Cathy Barriga aclaró por qué entregó la información sobre la segunda fallecida por coronavirus antes que el Minsal.

No cabe duda que la polémica del día fue protagoniza por Cathy Barriga. Esto luego de que en medio de un despacho con ‘Mucho Gusto’ revelará la muerte de una segunda víctima a causa del coronavirus, previo a la confirmación por parte del gobierno.

De inmediato sus declaraciones causaron gran controversia y la alcaldesa de Maipú recibió duras críticas desde sus colegas por adelantarse al Ministerio de Salud.

Es por lo mismo que Cathy decidió utilizar su cuenta de Instagram para explicar la situación. «La vecina falleció a las 6:25 de la mañana. Yo estaba a la espera de este móvil y no se informó sobre su fallecimiento. Nosotros tenemos que actuar rápido, con información real» comenzó relatando.

«Me da una pena enorme pensar que a este programa (BEAS) creado se le bloquee la información desde ahora. Los alcaldes trabajamos día a día con colaboración directa, no desde una cúpula. No desde el palco» agregó.

Junto con lo que Cathy señaló: «Yo creo que juzgar y desacreditar a la persona que representa a la comunidad. En donde es de vital importancia la transparencia. Si yo puedo prevenir el contagio de las personas que rodean a un positivo, lo tengo que informar. No a los dos días, no a los cuatro días. El sistema está lento, necesitamos agilizar y tomar acciones locales».

Por otro lado Barriga aseguró que en ningún momento pasó a llevar a las autoridades al dar a conocer el fallecimiento. «Hay que velar por las vidas de las personas. No le he faltado el respeto a nadie. Soy la alcaldesa y tengo la responsabilidad de comunicar lo que está pasando en ella».

«Yo no me he sentado en ningún matinal en los últimos tres años. Yo me dedico a trabajar. Si hay algo que se debe sancionar lo deben hacer las instituciones respectivas, no líderes de opinión. Ni tampoco colegas. Soy la voz de lo que mis vecinos están solicitando» cerró Cathy.