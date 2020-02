«¡Señor Belloni, déjese de hu…!» Claudia Schmidt hizo bolsa a Ernesto Belloni Tras el particular video de Ernesto Belloni previo a Viña, Claudia Schmidt le respondió duramente tras criticar a los espacios de farándula.

Este lunes te contamos sobre el particular video que subió a Instagram Ernesto Belloni, criticando duramente a los programas de farándula por sus comentarios en contra de su rutina. Es por lo mismo que Claudia Schmidt no dudó en responder sin filtro.

La ex panelista de ‘Intrusos’ se fue con todo en contra del humorista en su programa de radio ‘Las Indomables’ junto a Paty Maldonado y Cata Pulido. «Belloni la agarró con todos, porque la verdad lo vi bastante alterado, llamando a la paz pero con un misil en la mano» comenzó diciendo.

«Yo le voy a decir una cosa señor Belloni, y con el cariño que le tengo, ¡déjese de ser tan cínico! déjese de estar diciendo que nosotros, las personas que comentamos las cagadas, los errores, las embarradas de otros, somos los culpables. Yo no soy culpable de que su humor sea añejo, yo no soy culpable de que usted sea un humorista que no se ha actualizado» agregó Schmidt.

Siguiendo por esa línea la ex chica Morandé no se guardó nada en contra del intérprete de Che Copete: «Nosotros no somos culpables que usted no se haya renovado y que hoy en día todo el país se esté riendo de usted, no por su humor, sino por el descaro que ha tenido de decir que tratemos de no hacer daño a la familia».

«El señor Belloni dice que nosotros somos culpables y rompemos a las familias con nuestros comentarios. No señor Belloni, acá los únicos que dañan a sus familias son los que actúan de esa manera» indicó Claudia.

«Pero Belloni después de que denigró supuestamente a tanta mujer en ‘Morandé con compañía’, donde trabajé 9 años, donde vi todas las cosas y ahora viene a pedir misericordia. ¡Señor Belloni, déjese de huevi…! sabe qué… es que cuando vi ese video lo encontré tan descarado» cerró la modelo.