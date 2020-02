Fran Undurraga subió coqueta postal con mensaje sobre el amor propio A través de Instagram Fran Undurraga se lució con una postal dejando poco a la imaginación pero reflexionando sobre su cuerpo.

Un concreto mensaje sobre amarse a sí mismo lanzó Fran Undurraga al subir una nueva publicación en su cuenta de Instagram, la cual iba acompañada por un osada fotito en ropa interior.

“Ahora no me vengan a webiar porque muestro las pechugas! Amo mi cuerpo, mis cirugías, mis cicatrices, mis pifias, amo lo que soy! Amemonos mujeres!”, ese fue el potente mensaje que lanzó la ex chica reality a sus seguidores.

Tras ello, quienes siguen a Fran en la red social la llenaron de mensajes de todo tipo, aunque en su mayoría apoyando su postura.