Fran García-Huidobro reveló que fue amenazada tras dichos sobre comunidad LGBT+ Tras una entrevista con Ernesto Belloni en 'Échale la culpa a Viña', Fran García-Huidobro comentó que recibió amenazas en redes sociales.

Este jueves Fran García-Huidobro se tomó un tiempo al inicio de ‘Échale la culpa a Viña’ para referirse a los dichos que lanzó durante la entrevista a Ernesto Belloni tras su presentación en el Festival.

«Confieso que me está doliendo la guata incluso antes de empezar» comenzó relatando, para luego agregar: «Quiero hacerlo porque creo que vale la pena y corresponde. Ayer (miércoles) Ernesto Belloni estaba hablando de las personas y su condición sexual, y yo lo corregí para decirle que es ‘orientación sexual'».

«Sin embargo, ocupé el término de la gente ‘delicada de cutis’, que es un término que yo uso mucho cuando me refiero a temas que son sensibles» indicó Fran.

Junto con lo que comentó: «Si el tema ‘delicado de cutis’ ofendió a alguien, ofrezco todas las disculpas del mundo, sin embargo debo decir que durante la noche de ayer recibí una cantidad de odio, desde ‘¿por qué no te moriste?’, ‘qué mala suerte tuvo tu hijo de que quedaste viva’… y llegamos a las amenazas: ‘cuidado donde andas caminando'».

Para cerrar Fran aseguró que «los comentarios malos los boté, los de las amenazas no porque por primera vez en mi vida siento miedo y lamento mucho que sean ustedes, a quienes he apoyado toda mi vida, quienes me hayan producido un dolor tan grande».