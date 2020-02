Edmundo Varas le dedica emotivo mensaje a su retoña por su cumpleaños A través de su cuenta de Instagram, Edmundo Varas confesó que hace años no puede ver a su pequeña hija y la saludó por su cumple.

Aprovechando sus redes sociales, Edmundo Varas quiso dedicarle un sentido mensaje a Florencia, su retoña junto a Francoise Perrot, quien cumplió 10 añitos recientemente.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el ex chico reality compartió su saludo de cumpleaños, donde también volvió a contar que hace mucho tiempo no puede estar con ella, debido a la nula relación que tiene con la mamá de la pequeña.

“Mi hija Florencia, un día 23 de febrero del 2010, nació. A pocas horas de cumplir un año más de vida, desearía abrazarla y decirle cuánto la amo. No será posible acompañarla en esta oportunidad. Sé que es un día tan especial e importante para ella”, comenzó relatando Edmundo.

“Me han quitado el tesoro más importante de mi vida y arrancaron un pedazo inmenso de mi corazón. Ha pasado tiempo y contarán mil y una historia, tengo la mía y no permitiré que nadie me venga con cuentos. Mientras respire y sienta mi corazón, habrá tiempo y esperanza. Volverán las sonrisas y esos abrazos que tanto deseo. ¡Te amo, Florencia!”, agregó Varas, quien rápidamente recibió el apoyo por parte de sus seguidores.

Aquí te dejamos el mensaje de Edmundo Varas: