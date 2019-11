Edmundo Varas cuenta la firme de su peculiar mensaje en inglés 14 noviembre

Durante la jornada de ayer te contamos que Edmundo Varas fue el protagonista de la noticia, luego que publicara un peculiar mensaje en contra de los manifestantes. Esto llamó la atención, especialmente porque el ex chico reality lo escribió en inglés.

«Stop disturbing communist sons of the great mother. Complices of pain, misery, violence and destruction of peace» fue la publicación original que generó una ola de burlas y críticas, ya que la frase estaba mal escrita. Una traducción más o menos cercana a lo que intentaba decir es: «paren los disturbios comunistas hijos de la gran madre. Cómplices del dolor, miseria, violencia y destrucción de la paz».

Tras la gran cantidad de revuelo que causó, Edmundo decidió borrar el polémico tweet de su cuenta. Y ahora dio una entrevista al diario La Cuarta, donde se refiere a todo lo que le trajo la publicación del mensaje.

También te puede interesar: El particular mensaje de Edmundo Varas en inglés sobre los manifestantes

Al ser consultado sobre la razón por la que escribió el tweet, el chiquillo aseguró que: «En realidad lo que yo quiero es la paz en Chile. Y siento que tanto los comunistas, socialistas y los del Frente Amplio lo que hacen es constantemente incitar al odio».

Junto con esto, Edmundo también comentó qué fue lo que lo llevó a borrar dicha publicación. «Es que tal como muchos chilenos, yo no recibí una educación de calidad, y cuando me di cuenta que estaba mal redactado, y que el inglés que poseo es de un nivel muy básico, preferí sacarlo».

Además el ex chico reality confesó que no tiene una explicación real sobre por qué lo escribió en otro idioma, solo que fue una cosa que nació en ese mismo momento.

Para cerrar, Edmundo comentó cuál era el mensaje real que quería enviar a través de Twitter. «Aparte de alguna forma querer tener paz en Chile era algo así como ‘!comunistas cu… váyanse a la conch…’. Fue la rabia, que me salió al ver con impotencia cómo destruyen todo a su paso, sin pensar en lo que les cuesta y duele a las personas de esfuerzo».