Marlen Olivari se defiende tras demanda de su equipo de campaña: «Nunca hablé de plata con ellos» Luego de que tres miembros de su equipo de campaña anunciaran una demanda en contra de Marlen Olivari por no pago de honorarios, la candidata respondió.

Este martes se dio a conocer que tres mujeres demandarán a Marlen Olivari, a quien acusan de no pagar los servicios prestados por su equipo de campaña, quienes gestionaban su campaña para la alcaldía de Viña del Mar.

Debido a esto, conversaron con Publimetro donde anunciaron que interpondrían «acciones civiles y penales con el objetivo de que se paguen nuestros honorarios, así como también se investiguen los eventuales hechos constitutivos de estafa e injuria y calumnia, a propósito de mensajería difamatoria por parte de Marlen».

Luego de que apareciera la noticia en todos los medios, fue la misma Marlen quien se comunicó a través de un contacto telefónico con el matinal ‘Buenos días a todos’, donde contó que ella le aseguró a una de las involucradas, la abogada Paula Oyarzo, que no pondría ningún peso para la campaña, por lo que esta, se habría comprometido a buscar empresarios que la auspiciaran.

Junto con esto, la ex show woman comentó que la mujer le habría enviado un presupuesto en el que se señalaba que su candidatura tendría un total de 500 millones de pesos.

«Ella tenía presupuestado que otras personas tuvieran sueldos millonarios, y yo le dije que esos sueldos eran de locos» afirmó Marlen, enfatizando que le dijo que si no se conseguía el dinero. nadie recibiría los montos establecidos.

Junto con lo que agregó «ella contrató a toda su gente, yo nunca hablé de plata con ellos, ella fue ofreciéndole sueldos millonarios a varias personas».

«Yo no he firmado nada con ella, no firmé aprobando ningún presupuesto, ni nada para que ella contratara gente a mi nombre. Jamás le di atribuciones para eso, no hay nada escrito, firmado y aprobado» afirmó Marlen.

Para cerrar la modelo fue enfática en asegurar de que no le debe nada a ninguna de las tres mujeres involucradas en la demanda, indicando que ella cree en las «campañas austeras y con voluntarios».