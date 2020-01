«Si usted cree que el sexo es un deporte (…) es su problema» Kast defiende los dichos de su esposa El ex candidato presidencial se refirió a la frase dicha por su esposa en la que afirmaba que "el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce".

Durante la mañana de este miércoles se volvió viral la participación de María Pia Adriasola en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Resulta que la abogada, y esposa de José Antonio Kast, afirmó que «el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce, cuando usted no tiene relaciones sexuales». Esta frase generó críticas, aunque hay alguien ya la defendió: el mismo Kast.

A través de cuenta de Twitter, el líder del Partido Republicano tuvo palabras para referirse a quienes criticaron los comentarios de Adriasola. Para eso, publicó una serie de tweets.

«Hay muchos que se ponen nerviosos cuando se habla de sexo y proyectan sus frustraciones en otros, para polemizar. Nosotros respetamos la libertad de todos, pero no vamos a dejar de promover valores fundamentales como la vida y la familia que tanto hacen falta en nuestra sociedad», escribió en un primer mensaje.

En la siguiente de sus publicaciones, el ex candidato por la presidencia de la República se refirió a quienes ven el sexo como un deporte, una rutina o un juego. «Si Ud. cree que el sexo es un deporte, una rutina o un juego, es su problema. Hay quienes lo vivimos como un acto muy significativo y que tiene consecuencias para la vida familiar y la sociedad. ¿Acaso no podemos pensar distinto?», escribió.

Para cerrar con sus posteos en relación al tema, Kast señaló: «A los que interesa la verdad, vean la exposición completa de Pía Adriasola y no se queden con la cuña usada para provocar. A los que no, les recomiendo dejar de twittear tanto, salir a la calle y conocer gente real, que no quiere que el Estado se meta con sus hijos de preescolar».