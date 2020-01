«No soy yo la que se come al Teniente Cavieres» Belenaza se une al troleo del viral de Carabineros Tras la viralización del video que muestra la supuesta infidelidad entre funcionarios de Carabineros, Belenaza Mora se desliga de cualquier relación.

Desde la tarde del martes comenzó a viralizarse rápidamente un video en el que un carabinero descubre a su esposa -también uniformada- engañándolo con un Teniente. A raíz de esto, la comediante Belén ‘Belenaza’ Mora utilizó sus redes sociales para reírse de la situación, pues la involucrada principal tiene su mismo nombre.

«Quiero aclarar que no soy yo la que se come al Teniente Cavieres» escribió en su cuenta de Twitter, donde incluso cambió su nombre por el hashtag #NOMECOMÍACAVIERES. Además de añadir: «Me llamo igual, hasta me parezco, pero no. Yo pacos no como».

También te puede interesar: Belén Mora defendió a Ernesto Belloni por críticas a su participación en Viña 2020

Quiero aclarar que no soy yo la que se come al Teniente Cavieres. Me llamo igual, hasta me parezco, pero no. Yo pacos no como. — #NOMECOMÍACAVIERES (@_belenaza) 7 de enero de 2020

Tras esto, Belenaza comenzó a responder a varios mensajes con relación al tema y llegó a decir que «esto es la mejor teleserie desde Fuera de Control» en referencia a la producción dramática de 1999.

Junto con esto, también aprovechó su cuenta de Instagram para compartir memes y chistes sobre el viral de la semana.