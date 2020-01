«Hicimos a nuestro hijo en las Fiestas Patrias» Lisandra Silva contó detalles de su embarazo En una entrevista con 'Mucho Gusto' Lisandra Silva habló sobre lo difícil que han sido sus primeros meses de embarazo y cómo se lo contó a Raúl Peralta.

Recientemente te contamos que Lisandra Silva junto al bailarín chileno, Raúl Peralta, anunciaron que están esperando a su primer retoño. Esta bella noticia la confirmaron a través de un tierno video donde aparecen bailando en la playa y la cubana luce su abultada guatita.

Tras este anuncio, la chiquilla se ha dedicado a publicar una serie de registros sobre su embarazo. Por lo mismo, ahora la chiquilla fue invitada a ‘Mucho Gusto’ para conversar de su dulce espera junto al bailarín.

Frente a esto, Lisandra comentó que hace tiempo con Raúl querían tener un hijo, pero que por sus ocupadas agendas se les hacía muy difícil. Pero confesó que un viaje a Tulum, México y su vuelta a Chilito para las fiestas patrias los relajó. «Tengo que confesar que nosotros hicimos nuestro hijo o hija en las Fiestas Patrias» aseguró.

Además contó que ambos se sienten preparados para comenzar una familia. «Finalmente llegó, fue una alegría gigante. El día que decidí hacerme el test, estaba haciendo un comercial y me quedaba dormida en todos lados. Eso me extrañó y luego sentía el cuerpo raro. Al otro día estaba lloviendo y mandé a pedir el test» comenzó relatando y agregando que hace una semana se había hecho el test y había resultado negativo.

Pero luego de que este saliera positivo Lisandra comentó que: «Me maree, me dio mareos, me dio alegría. A la primera que le escribí fue a mi mamá». Junto con esto contó que le contó a Raúl, enviándole una foto del test. «Vino, llegó con flores. No lo podía creer, me abrazó».

Eso sí, también confesó que los primeros meses de embarazo no han sido para nada fáciles. «Los tres primeros meses y medio yo me sentía miserable. No me podía levantar de la cama, vomitaba todo. Los olores eran super desagradables. La pasé tan mal y me la pasaba en foros de mamás leyendo algunas que sintieran esto».

De todas formas, Lisandra reveló que durante este tiempo Raúl se ha convertido en su mayor contención. «Ha sido un gran apoyo para mí, pero lo que uno siente en el cuerpo, o sea, los senos eran un dolor así… mucho. Las crisis de vómito…terminaba en el hospital, llegó mi papá para darme apoyo y es super importante tener el apoyo de la familia y la pareja».

Sobre el sexo de su futuro retoño, contó que en poco tiempo se enteraran y que lo contaran bailando. «Yo creo que aunque sea niña o niño…va a ser bailarín porque se mueve mucho» bromeó.