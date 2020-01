Contraloría investigará denuncia de fotógrafo por amenaza de Carabineros El fotógrafo Diego Ibacache salió a la palestra luego de que captara a funcionarios de Carabineros con sus nombres cambiados.

De acuerdo a lo publicado por Radio Concierto, la situación denunciada por el fotógrafo Diego Ibacache se arrastra desde mediados de noviembre, fecha en que el profesional captó con su cámara que diversos carabineros ocultaban su identificación bajo nombres como «Super Dick», «Raptor» y «Destroyer».

En un contexto similar, este jueves cerca de las 20:30 horas en la rotonda Paicaví de la misma ciudad, se encontró con uno de los carabineros; «Destroyer», quien, asegura, lo habría reconocido, alertando a otro policía motorizado.

De acuerdo al fotógrafo, «Destroyer» llevaba sólo la identificación de «Delta 5», que corresponde a la policía motorizada, no su nombre como funcionario policial.

«Comparé con las fotos que saqué en noviembre y era el «Destroyer», asegura Ibacache en exclusiva a Concierto.cl.

Será legal que @Carabdechile @CarabBioBio use identificaciones FALSAS? Además del uso de pasamontañas, a algunos les falta el nombre y número en el casco para identificarlos. Qué opina @Contraloriacl ?

FAVOR RT!!! Concepción 18 Nov 2019 pic.twitter.com/usOi0OjEwe — Diego Ibacache (@DiegoIbacacheZ) 19 de noviembre de 2019

También te puede interesar: Captan a Carabineros utilizando apodos en vez de sus nombres en manifestaciones

Según el fotógrafo, uno de los funcionarios le habría dicho «va a morir tu hermana», aunque aclara no haber escuchado bien hasta que regresó a su casa y revisó el material. Durante las últimas protestas, Ibacache dice estar siempre con una cámara grabadora aparte de la fotográfica como medida de resguardo.

⁦@Contraloriacl⁩ ESTO ES GRAVE!!

A. RODRIGUEZ J. , Motorista 1ª Com. Concepción Me amenaza con “Va a MORIR tu hermana” luego de darse cuenta quién era yo.

⁦@CarabBioBio⁩ espero que esta vez si tomen cartas en el asunto.

⁦@PiensaPrensa⁩ ⁦ pic.twitter.com/viJZPMb4Gj — Diego Ibacache (@DiegoIbacacheZ) 10 de enero de 2020

La denuncia inicial del profesional contra los carabineros sin identificación llegó hasta Contraloría, quienes oficiaron a la institución a investigar la situación. Sin embargo, el fotógrafo afirma que hasta ahora no ha recibido solución. «Al principio Carabineros había respondido que (los involucrados) estaban bajo amenaza y que por eso utilizaron otros nombres».

Diego permanece escéptico de esta investigación, pues Contraloría no es quien investiga sino los mismos Carabineros. «De qué sirve que se investiguen si ellos mismos no se van a denunciar. Lo que pasa es que Carabineros tiene una cláusula en el reglamento que dice que no deben dañar la imagen de la institución», por lo que se podrían amparar en esto para no colaborar con la investigación.

Ahora, ante las amenazas evidenciadas en el video, contó que presentó una segunda denuncia a Contraloría. «La primera denuncia fue por el tema de los nombre, y ahora hice una segunda denuncia por las amenazas». En paralelo a esto, va a tomar otras medidas «El Instituto Nacional de Derechos Humanos va a hacerse parte de la querella presentado un recurso de amparo preventivo», para evitar que el carabinero concrete las amenazas.