Fran García-Huidobro compartió video de su recuperación A pesar de que Fran García-Huidobro sigue internada por su insuficiencia renal, ya está mucho mejor y publicó un video de su rehabilitación.

Hace algunas semanas que Fran García-Huidobro se encuentra pasando por un complicado estado de salud, luego de sufrir una grave insuficiencia renal. La animadora de ‘Sigamos de largo’ fue internada en la Clínica Alemana, donde hoy se sigue recuperando.

Y recientemente a través de sus historias de Instagram, la animadora compartió precisamente un registro de su proceso de rehabilitación. Se trata de un video en que Fran se encuentra ejercitándose en una especie de bicicleta estática. «Rehabilitando, rehabilitando. Ha sido un largo mes, pero vamos que se puede Fran, vamos que se puede», se le escucha decir en el registro.

Por lo demás, Fran habló hace unos días sobre su estado de salud con Las últimas Noticias donde detalló: «Tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió una bacteria en el cuerpo y la agarró con el riñón. O sea, me agarró todos los órganos, pero principalmente el riñón. Los primeros días fueron de puros exámenes, biopsias y estudios. Todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes y me investigan completa».

Hay que mencionar que fue la misma animadora quien reveló lo grave que había estado al comentar una publicación que su ex pareja, Julio César Rodríguez, había hecho para darle ánimo. «Hace 10 días casi me fui…», fue parte del mensaje de Fran en esa ocasión, agradeciéndole al animador y en especial a su hijo en común, Joaquín.