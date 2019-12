«Conocí una discoteque porque fui a trabajar» Luli se refirió a las críticas a su rol de madre Luego de conseguir el segundo lugar del Campeonato Fitness Elite Pro Grand Prix Internacional, Luli habló de cómo la ayudó el deporte.

Recientemente Nicole Moreno, más conocida como Luli, consiguió el segundo lugar en el Campeonato Fitness Elite Pro Grand Prix Internacional y compartió la historia de su gran logro en ‘Sigamos de Largo’, donde conversó sobre el deporte como terapia y su rol de madre, el cual ha sido criticado en reiteradas ocasiones.

La ex chica reality comentó un episodio que la emocionó hasta las lágrimas luego de sacar el segundo lugar en el concurso de fisicoculturismo.

«Me sucedió algo. Estaba leyendo la noticias, viendo los mensajes de Instagram, de WhatsApp, muchas felicitaciones, porque tampoco nadie sabía todo este proceso (el del deporte). Me senté en el sillón, luego me acosté, empecé a leer y a leer, y me vino un llanto que… La última vez que lloré fue el domingo. Primero fue una emoción de alegría, porque lo logré», comenzó relatando Luli.

Posteriormente, comentó que Francisco «sintió ese llanto de emoción, de alegría. Y te soy sincera, no se había dado la instancia para decirle todo lo que yo había sufrido en aquel entonces (cuando el menor protagonizó una polémica en Las Condes), porque de verdad sufrí mucho».

«Tampoco voy a contar detalles, porque me lo guardo para mí. Yo creo que ni siquiera mis cercanos lo saben. Luego, cuando se acercó él, me dijo ‘mamá, tranquila’. Y ahí le dije ‘Francisco, es que tú no sabes. Esto fue mi terapia, yo me refugié…‘ Ay, perdón», agregó Luli, mientras se ponía a llorar.

«Y nos abrazamos, me escuchaba. Le dije todo, todo, todo lo que le tenía que decir. Nos hicimos preguntas ambos. Tuvimos una conversación de madre a hijo que era necesaria, pero que no se había dado. Justamente el domingo, luego de lograr el segundo lugar y pasar a ser atleta, se dio», relató.

Sobre las críticas que ha recibido por su rol de madre, Luli señaló que «yo creo que todas la madres se pueden cuestionar su maternidad, ¿cómo lo hacen? O yo toda mi vida, de chica, ¿lo estaré haciendo bien?, ¿estaré trabajando mucho? Pero siempre he sido una madre presente, nunca lo dejé solo. Nunca fui a carretear cuando él era guagua. Si yo conocí una discoteque fue porque fui a hacer un evento, a trabajar».

En esa línea confesó que sí le molestan los comentarios mala onda. «Ir a un evento es un trabajo. Si yo no voy a un evento, no vengo acá o mañana no voy al matinal, o no subo la publicidad de tal cosa, yo no vivo. Yo soy independiente, como muchas madres solteras», recalcó.