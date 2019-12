ChairChallenge, el desafío viral que solo pueden superar las mujeres

Cada cierto tiempo en Internet aparece un desafío viral que pone a prueba a los usuarios de las redes sociales. En esta oportunidad se trata del #ChairChallenge, un desafío que curiosamente solo pueden superar las mujeres.

El reto dice que debes colocarte frente a una pared, retroceder dos pasos, apoyar la cabeza contra el muro e intentar pararse sujetando una silla contra el pecho.

Lo curioso y lo que ha llamado la atención de los usuarios es que pareciera que los varones están imposibilitados de realizarlo o por lo menos solo algunos logran superar la prueba.

Según ha señalado cardiólogo puertorriqueño Juan Rivera, se debe a que los hombres y mujeres no tienen su centro de gravedad en el mismo lugar.

“Los hombres tenemos el centro de gravedad en el abdomen y más masa corporal en esta área, por lo que a la hora de ponernos de pie se nos hace más difícil”, señaló en su cuenta de Instagram.

Otra de las razones para que los hombres se les dificulte este desafío es debido al tamaño de sus pies, según el profesor Brian Ford, de la Universidad de Cambridge.

“Los hombres tienen pies más largos que las mujeres. Dos pasos hacia atrás para los hombres serían algunos 60 centímetros, para una mujer es más como 50 centímetros. Así que para comenzar, el hombre está más lejos de la pared”, señala.

