Te dejamos los llamados a movilizaciones de este «Súper Lunes» 4 noviembre

Ya son varios los días que Chile lleva movilizado por la desigualdad social. Es por lo mismo que este lunes 4 de noviembre, la Mesa Unidad Social -que reúne a más de 100 organizaciones sindicales y sociales- realizó un nuevo llamado a llenar las calles del país.

Partiendo por Santiago, a las 12:00 horas el punto de encuentro es en la plaza de los tribunales de justicia, frente al ex Congreso Nacional, donde se protestara con el fin de exigir a los parlamentarios frenar la tramitación de proyectos de ley de la «agenda anti-derechos del Gobierno», como la calificaron.

A las 17:00 horas también comenzará una marcha en Plaza Italia, para avanzar por la Alameda a Plaza Los Héroes.

Nuevamente a las 20:00 horas, el llamado es a realizar cacerolazos en todo el país.

También la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) continuará el paro nacional progresivo en distintos sectores del aparato público.

Todo esto se unirá al paro que lleva a cabo la Confederación Nacional de la Salud Municipalizada (Confusam) desde el 29 de octubre.

«Tenemos claro que en la medida que no haya presión, aquí hay una agenda del Gobierno que va a seguir avanzando, hay urgencias legislativas que van a seguir avanzando y, lamentablemente, tenemos una oposición que en esto no ha tenido firmeza para clarificar que mientras Chile no esté normal, el parlamento no puede seguir funcionando como si nada pasara», aseveró la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.