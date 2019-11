Daniel Stingo habló de su situación en el ‘Buenos días a todos’ 8 noviembre

Luego del fuerte encontrón que Daniel Stingo mantuvo con la diputada Marcela Sabat, se rumoreó que había sido castigado en el matinal de TVN. Incluso algunos fueron más allá, comentando que podría ser sacado del espacio.

Pese a esto, el abogado aclaró que esto no es así.

«Mi situación en el programa es normal hasta ahora. Yo mantengo un contrato», confirmó Daniel al diario ‘Las Últimas Noticias’.

Junto con esto, frente a las disculpas que le ofrecieron a la diputada Sabat desde el ‘Buenos días a todos’, el profesional confesó no tener conocimiento. «No tenía idea, ahí me pillas tú a mí. Quizás le pidieron disculpas, pero yo no se las he pedido», aseguró Stingo.

Por otra parte, con respecto al castigo o supuestas restricciones que le habrían impuesto para aparecer en pantalla, Daniel afirmó que no eran exclusivas para él.

!No es algo solo para mí, sino que para todos. Que hay que cuidar el lenguaje para que las partes se acerquen a conversar. Y por otro lado, a mí me han pedido que, como yo le pongo mucha pasión, hay que bajar un cambio a veces, pero no que no diga lo que quiero decir. Importan la forma y el fondo del mensaje, y eso tengo que asumirlo. Hay que ir mejorando en la vida», aseguró Daniel Stingo a LUN.

Cabe destacar que el matinal de TVN ha sufrido varios cambios en las últimas semanas. Y es que a las renuncias de Ignacio Gutiérrez y Marcela Vacarezza, se sumaron los despidos del productor ejecutivo Pablo Manríquez y de la editora periodística Carola Román.