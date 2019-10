Hacen bolsa a Mónica Pérez por comentarios sobre sueldo de parlamentarios

Durante este miércoles nuevamente en ‘Bienvenidos’ se dedicaron a comentar nuevamente los hechos por los que atraviesa Chile en medio de las movilizaciones sociales.

En esta ocasión se enfocaron en los anuncios que hizo el presidente Piñera de su agenda social, sobre todo en la ley que rebaja la dieta parlamentaria y el sueldo de los funcionarios públicos, lo que afecta principalmente a la clase política.

Fue en este contexto que el panel del matinal de Canal 13 llegaron a un momento donde se discutió este tema con las senadoras Ximena Rincón y Jacqueline Van Rysselberghe, quienes estuvieron de acuerdo con la reducción del salario.

Mientras la parlamentaria DC argumentaba que ella siempre ha estado a favor con la baja del sueldo y que debería ser una importante, llegó la intervención de la periodista Mónica Pérez, quien le preguntó sobre cuánto sería la rebaja, a lo que ella respondió que mínimo un 30%.

Pero el tema no quedó allí, ya que la conductora de T13 Tarde dio una opinión que al final le ganó todas las críticas en redes sociales. Comenzó argumentado que el problema no era solamente el sueldo, sino que los atrasos y las inasistencias.

Resulta que Pérez comentó que era muy positivo que se bajaran el sueldo, pero si pensaba que si terminaban ganando muy poco podría llegar gente «menos preparada» al Congreso, o bien gente que no tenga problemas de ingresos y dudosa vocación social.

Otro punto que no le gustó a la periodista fue la limitación a la reelección, indicando que tampoco debería restringirse tanto pues «se pierde la experiencia», lo que es muy necesario al momento de legislar.

Además finalmente Mónica Pérez dijo no estar de acuerdo con la reducción del número de parlamentarios, ya que aún faltan diputados y senadores para las distintas comisiones.

Claramente el público no reaccionó de la mejor manera y aquí te dejamos algunos comentarios:

#Bienvenidos13 No Monica, los sueldos son demasiado altos!!!!Servicio público debe ser mixto, es decir, vocación y Profesional.

#BIENVENIDOS13 … MONICA PEREZ.. EXPLÍCALES A ELLOS QUE LOS SINVERGÜENZAS NO VAN A PODER VIVIR CON $5.000,000…. pic.twitter.com/hS4HL3dkpj

Estimada Mónica Pérez, me parece terrible su comentario, los honorables ganan muchísimo y hay demasiados que, de buenos, no tienen nada. Si bajan la dieta parlamentaria llegará gente con verdadera vocación, no parásitos. #Bienvenidos13

