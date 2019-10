Hacen bolsa a Chino Ríos por irreconocible apariencia 3 octubre

A pesar de que el Chino Ríos lleva bastante tiempo radicado en Estados Unidos, todavía se encuentra bastante conectado con nuestro país. Esto porque constantemente se le ve en redes sociales comentando temas nacionales e incluso involucrado en una que otra polémica, pero recientemente se convirtió en noticia por su apariencia.

Resulta que el ex tenista se encuentra de visita en Chilito y en medio de su paseo se encontró con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Rodrigo Wainraihgt. Es por esto que el abogado aprovechó de inmortalizar el momento junto al ídolo nacional en su cuenta de Instagram, lo que de inmediato generó una ola de comentarios.

«Increíble lo desastroso que quedó el señor ríos con la cirugía»; «Qué onda su rostro2; «Diosss!!!! Porque está tan destruido?»; «Eres un galán rodrigo al lado de ese muñeco»; «¿Estás en el museo de cera?» fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación.

Debemos recordar que esta no es la primera vez que Chino Ríos se llena de críticas por enchularse el rostro. Pues el 2017, el deportista ya se sometió a una cirugía que estuvo a cargo del doctor Fausto Viterbo.

Es más, el mismo profesional explicó en aquella ocasión que el rostro del tenista estaba muy dañado por la constante exposición al sol durante 20 años. Razón por la que se sometió a una serie de arreglines en la cara: elevación de cejas y rejuvenecimiento de la frente, un lifting facial cerrado y extirpación de la porción lateral del músculo que rodea los ojos para quitar las «patas de gallo».

Pero al parecer esto no parece afectar al Chino Ríos, ya que el mismo se refirió a la polémica hace un tiempo atrás a través de su cuenta de Twitter. «La gente me huevea por que me operé pero yo me miro y puta que me siento bien. Según yo quedé mucho mejor que antes… tan equivocado estoy?? #yalquenolegustaquenomire (sic)» escribió en ese momento.