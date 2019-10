Catherine Mazoyer celebra sus 4 décadas con fotito desnuda 11 octubre

La actriz nacional Catherine Mazoyer se volvió conocida en nuestro país gracias a sus participaciones en producciones como «Machos» e «Infieles». Actualmente se le puede ver participando en los divertidos sketches de programa de trasnoche «Morandé con Compañía».

Gracias a esto, su popularidad en redes sociales ha aumentado considerablemente. Tanto así que en su cuenta de Instagram ya cuenta con más 114 mil seguidores.

Y recientemente Catherine sorprendió a todos su fanáticos al subir una osada y delicada postal desnuda en la red social para celebrar con todo sus 40 años.

Junto con la fotito, la actriz escribió: «Hoy es mi cumpleaños. Hoy llego a los 40. Cuando era chica pensaba que la gente de 40 era vieja, aburrida, seria. Y hoy soy todo lo contrario. Me siento más libre que nunca, más resuelta, empoderada, segura… Y divertida. Soy tremendamente afortunada, por lo que he logrado en estos 40 años».

Además Catherine aseguró que «no soy perfecta, lejos de serlo, pero hoy me quiero así, con mis cicatrices, mis penas, mi memoria. Y volvería a hacer todo tal cual, porque lo que he vivido me ha llevado a ser quien soy ahora. Una mujer que sabe lo que vale. Que ha aprendido de cada caída. Que ha crecido con cada decepción».

Para concluir, escribió un positivo mensaje hacia su futuro: «Trabajo duro conmigo misma, para ser la mejor madre y la mejor persona que puedo llegar a ser. Agradezco todos los días por lo que tengo. Y espero con los brazos abiertos lo que el universo me tiene preparado para esta nueva etapa».

Aquí te dejamos la coqueta postal de Catherine Mazoyer: