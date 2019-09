Soa Ledy renunció al repechaje de «Pasapalabra» por «irregularidades» en la votación 13 septiembre

Hace algunas semanas te contamos que CHV comenzó con una nueva etapa de repechaje para los concursantes más populares de «Pasapalabra». Solo que en esta oportunidad la modalidad sería distinta, pues el público tiene la tarea de elegir a quienes volverán al programa de concursos, a través de una votación en Twitter.

De esta forma, Tía Maca, Luis Medel y Egor Montecinos fueron los primeros elegidos que tendrán nuevamente la oportunidad de competir para llevarse el Rosco. Todo iba perfecto hasta la última votación, en la que participaban Ledy Ossandón, Eduardo Peñailillo y Felipe Gamboa, la cual habría tenido una «irregularidad».

Resulta que el momento en el que se abrieron las votaciones, rápidamente Peñailillo se alzó al primer lugar, pero de repente ocurrió una fluctuación en los votos de la red social, dejando en cosa de minutos a Soa Ledy a la cabeza del retorno a «Pasapalabra».

Es por eso, que tras la polémica que se generó en redes sociales, la profesora de Calama anunció que había decidido renunciar al repechaje del programa. «La votación a todas luces es muy irregular, los votos exceden lo normal. Llamé a la producción y coincidimos en velar por la transparencia. Por lo mismo decidí retirarme de esta votación. Amo Pasapalabra, pero más amo la justicia y transparencia».

Más tarde, en conversación con Las Últimas Noticias, se refirió en profundidad a sus razones. «Siempre he sido muy reclamona cuando algo no me parece justo y ahora me di cuenta que los votos no son representativos. Tengo 15 mil seguidores en Twitter, pero sé que no necesariamente voy a contar con todos ellos. Y en vista de eso no la considero (una votación) válida».

Frente a esta situación, CHV optó por dar como ganador al segundo lugar de la votación, Eduardo Peñailillo, pero él también decidió rechazar la opción de volver al espacio.

«No puedo aceptar volver a Pasapalabra mediante un proceso que está viciado. Cuando me comuniqué con la producción, lo único que pedí fue que revisaran esto y se hicieran cargo de que había una anomalía en la votación. Que lo investigaran y solucionaran. De esta forma, yo no voy a volver a Pasapalabra» publicó en sus redes sociales.